COVID-19 wywołał sporo zamieszania na światowych rynkach motoryzacyjnych. W obawie o własne zdrowie znacznie ograniczyliśmy korzystanie z komunikacji publicznej i przesiedliśmy się do własnych aut. Nastąpił wzrost popytu na pojazdy z drugiej ręki. W Polsce kupić dobry samochód używany nie jest jednak łatwo.





Aż 77% badanych przez ARC Rynek i Opinia uważa, że kupno dobrego auta używanego jest „zdecydowanie trudne” i „raczej trudne”. Jedynie 1% ankietowanych uznało to za „zdecydowanie łatwe”. To wyniki badania przeprowadzonego przez Volkswagen Financial Services w maju br. na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupili samochód używany. Dlaczego aż tak ciężko znaleźć samochód z drugiej ręki? Odpowiedź na to pytanie staje się jasna, gdy przyjrzymy się odpowiedziom dotyczącym obaw, jakie mają nabywcy. Ukrywanie wad technicznych, zatajanie historii wypadkowej czy „kręcenie” liczników to niestety nie stereotypy na temat rynku samochodów używanych. Aż 41% ankietowanych obawia się ukrytych wad technicznych, a co piąta osoba (20%) tego, że pojazd pochodzi z kradzieży. Na liście obaw znalazły się także: zatajona historia wypadkowa – 16% i zaniżony przebieg – 15%.

Aby upewnić się, że stan nabywanego auta jest zgodny z deklaracją sprzedawcy, przed podjęciem decyzji o zakupie większość osób decyduje się na dokładne sprawdzenie pojazdu. Prawie połowa (46%) deklaruje, że odwiedziła w tym celu niezależny warsztat, a 22% - autoryzowany serwis danej marki. Jedynie 6% badanych nie podjęło żadnych prób weryfikacji stanu samochodu oraz jego dokumentów.

W badaniu zapytano także o to, gdzie szukamy samochodów używanych. Najpopularniejszym źródłem jest Internet – to tam dokonujemy pierwszego przeglądu i selekcji ofert. Podobnie jak większość handlu detalicznego, także branża motoryzacyjna przenosi się do sfery online. Wśród Polaków największą popularnością według ankietowanych cieszą się portale typu OtoMoto oraz Allegro. 8 na 10 osób (76%), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiły samochód używany, wskazało te źródła jako najważniejsze przy poszukiwaniu auta. Nieznacznie większy odsetek osób (79%) wskazał, że przy zakupie kolejnego także będzie szukał ofert w Internecie.