Dysponując pełną gamą produktów akumulatorowych, Clarios wspiera strategie zrównoważonego rozwoju we wszystkich układach przeniesienia napędowego, zarówno u klientów z rynku aftermarket, jak i u producentów oryginalnego sprzętu.





Przyjęty przez Unię Europejską cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku spowodował zwrócenie uwagi rynku motoryzacyjnego na pojazdy następnej generacji, w tym te z technologią start-stop, hybrydowe oraz całkowicie elektryczne. Tym samym, zainteresowanie wzbudziły systemy akumulatorowe i ich istotny wypływ na czynniki rynkowe kształtujące rozwój branży.

Akumulatory 12-woltowe – niezbędne wyposażenie pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne i w pełni hybrydowe bazują na zaawansowanym akumulatorze 12-woltowym, który obsługuje zwiększone obciążenia elektryczne i najważniejsze funkcje bezpieczeństwa. Rozwiązania 12-woltowe są wsparciem dla układów elektrycznych w razie braku działania lub awarii akumulatora głównego. W przypadku awarii obwodu wysokiego napięcia akumulator może nadal zasilać istotne czynności, takie jak działanie świateł, układu hamulcowego czy wspomaganie kierownicy. Obecnie rozwiązania 12-woltowe znajdują zastosowanie w około 90 milionach nowych samochodów co roku.

Technologia akumulatorów AGM oraz EFB

Sedno gamy produktów Clarios stanowią akumulatory w technologii AGM (absorpcyjna mata z włókna szklanego, ang.: absorbent glass mat) oraz akumulatory w technologii EFB (akumulator kwasowo-ołowiowy o wydłużonej żywotności, ang.: enhanced flooded battery), które cieszą się dużym popytem w sektorze silników spalinowych. Dziś ponad 90 procent wszystkich nowych pojazdów w Europie wyposażonych jest w obniżającą zużycie paliwa technologię start-stop. Już 80 procent nowych samochodów z tą technologią posiada akumulatory AGM i EFB firmy Clarios.

Clarios kształtuje również najlepsze praktyki dotyczące odpowiedzialnego wykorzystania recyklingu i zmiany przeznaczenia materiałów, z których wykonane są akumulatory.

Akumulatory ołowiowe są produktem najczęściej poddawanym recyklingowi przez konsumentów – częściej niż papier, karton czy szkło. Dzięki współpracy z klientami i partnerami firma Clarios opracowała pionierski zamknięty układ projektowania, tworzenia, odzyskiwania i recyklingu akumulatorów pojazdowych, dążąc do skuteczniejszego i bardziej zrównoważonego podejścia do przechowywania energii. Akumulatory marki Clarios projektowane są tak, aby umożliwić odzyskanie 99% materiałów użytych do ich wytworzenia.