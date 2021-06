W przyszłym roku na targach THE TIRE COLOGNE 2022 w Kolonii, 24–26 maja, światowy przemysł oponiarski spotka się ponownie po raz pierwszy po ograniczeniach spowodowanych pandemią koronawirusa.

Organizatorzy targów skupią się w szczególności na tematach, które znacznie zwiększyły dynamikę, zwłaszcza na tle globalnych uniedogodnień – na przykład transformacja cyfrowa lub temat zasobów ludzkich. Ponadto głównym tematem będzie oczywiście rosnące zapotrzebowanie na większą trwałość.

Potencjalni wystawcy mają czas do 30 czerwca 2021 r. na wcześniejszą rejestrację, co pozwoli im wybrać wymaganą wielkość stoiska i odpowiednie miejsce w halach wystawowych.

W ramach dostosowania koncepcyjnego targi THE TIRE COLOGNE 2022 zostaną uzupełnione o cyfrowy TTC @home, co zapewni zarejestrowanym wystawcom fizycznym możliwość opłacalnego zwiększenia swojego zasięgu online i cyfrowego adresowania do nowych grup docelowych. TTC @home ma na celu dalsze wzmocnienie komunikacji między wystawcami, zwiedzającymi, mediami.



Wydarzenie THE TIRE COLOGNE zapewnia kompletny przegląd rynku: Oprócz segmentów opon i kół, obsługi pojazdów i warsztatów, bieżnikowania i recyklingu starych opon, THE TIRE COLOGNE wyznacza ważne akcenty dla dalszego rozwoju przemysłu dzięki integracji przyszłości tematy zorientowane na cyfryzację, recykling czy zarządzanie flotą i flotą pojazdów. Targi skierowane są do producentów opon, sprzedawców opon, serwisów samochodowych, wyposażenia warsztatów oraz wszystkich firm związanych z segmentem opon i pojazdów.