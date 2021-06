Continental Opony Polska już po raz kolejny wspiera akcję Profesjonalni Kierowcy. To program szkoleń, który umożliwia młodym kierowcom rozpoczęcie stabilnej i dobrze płatnej pracy w firmach o międzynarodowej renomie.





Akcja, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wpływa na poziom bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększa wartość samej profesji kierowcy i jej postrzeganie przez społeczeństwo. Do tej pory odbyły się trzy szkolenia, które przyciągnęły rekordową liczbę chętnych. Uczestnicy weryfikują nie tylko swoją wiedzę, ale także doskonalą umiejętności praktyczne. Poznają m.in. zasady zabezpieczania ładunków, sposoby manewrowania zestawem z naczepą, czy najnowsze technologie wykorzystywane w branży transportowej.

Obecnie na rynku wciąż brakuje zawodowych kierowców ciężarówek, dlatego organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, by pokazać, że warto rozwijać swoje kwalifikacje. Już po raz 6. dzięki wspólnej inicjatywie przedstawicieli branży transportowej kolejni kierowcy będą mieć okazję do zdobycia certyfikatu potwierdzającego ich profesjonalne przygotowanie do zawodu. W bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach akcji mogą wziąć udział wszyscy, którzy posiadają prawo jazdy kat. C+E i nie są zatrudnieni aktualnie w firmach transportowych na stanowiskach kierowcy.

Akcja „Profesjonalni kierowcy” powstała z inicjatywy firm, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji przyszłych pracowników branży transportowej. Bezpłatne kursy prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy dbają o poziom dostarczanej wiedzy. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu, mają szansę na uzyskanie certyfikatu „Profesjonalnego kierowcy” potwierdzającego ich przygotowanie do zawodu.

Więcej na stronie: https://www.profesjonalni-kierowcy.pl