Najmłodszy Mistrz Polski w rajdach samochodowych - Mikołaj „Miko” Marczyk będzie wspierany przez czołowego polskiego producenta olejów dla motoryzacji markę PLATINUM ORLEN OIL. Logo marki będzie widoczne m.in. na kombinezonie sportowym oraz na pojeździe rajdowym Skoda Fabia. Zawodnik ORLEN Team dołącza tym samym do grona wybitnych sportowców sponsorowanych przez markę PLATINUM ORLEN OIL: Roberta Kubicy, Bartosza Zmarzlika, Kuby Przygońskiego oraz Martina Prokopa.

Mikołaj Marczyk należy do najlepszych polskich rajdowców młodego pokolenia. Swoją karierę zaczynał od kartingu halowego, zostając Mistrzem Polski aż trzy razy z rzędu. Od 2016 roku kontynuował swoją karierę w rajdach samochodowych. Swój debiut miał podczas Mistrzostw Śląska. W 2017 roku, pod skrzydłami Subaru Poland Rally Team przeszedł do historii, zostając najmłodszym Rajdowym Mistrzem Polski w klasie Open N. Rok później będąc już członkiem zespołu ŠKODA Polska Motorsport zaczął prowadzić Škodę Fabia R5 – jedną z topowych rajdowych konstrukcji. Nowe wsparcie techniczne i sprzętowe pozwoliło kierowcy oraz jego pilotowi, Szymonowi Gospodarczykowi, zostać Mistrzami Polski w klasie 2 oraz Wicemistrzami w klasyfikacji generalnej RSMP. Rok 2019 był kolejnym bardzo udanym okresem dla młodego polskiego kierowcy. Został najmłodszym w historii Mistrzem w klasyfikacji generalnej RSMP, po raz kolejny dając popis swoim umiejętnościom i talentowi. W tym samym roku, ponownie został również Mistrzem Polski w klasie 2. W 2020 roku Mikołaj „Miko” Marczyk stał się częścią ORLEN Team, dzięki czemu dołączył do Roberta Kubicy, Kuby Przygońskiego, Bartosza Zmarzlika i wielu innych sportowców wspieranych przez PKN ORLEN. W barwach ORLEN Team, wziął udział w rajdowych Mistrzostwach Europy w 2020 r. Rok później zdobyte doświadczenie pozwoliło załodze Marczyk/Gospodarczyk zdobyć tytuł Mistrza Europy Juniorów. W sezonie 2021 Mikołaj powtórzył swój sukces z 2019 roku i ponownie został Mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej RSMP.

- Cieszę się z dołączenia do grona ambasadorów PLATINUM ORLEN OIL, gdzie od tego sezonu będę mógł reprezentować markę na Mistrzostwach Świata w rajdach samochodowych. Pierwsza okazja do zaprezentowania się kibicom nadarzy się już wkrótce, przy okazji PLATINUM 6.Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w dniach 1-3 kwietnia w Wieliczce. Zapraszam Was serdecznie do kibicowania – mówi Mikołaj „Miko” Marczyk

- Sponsoring jest ważnym elementem strategii marketingowej ORLEN OIL, dlatego niezwykle cieszymy się, że do naszego grona ambasadorów dołącza kolejny polski sportowiec z wybitnymi osiągnięciami w rajdach samochodowych. ORLEN OIL od lat wspiera czołowych sportowców w dziedzinie motoryzacji. Nasza Spółka konsekwentnie stara się wspierać sporty motorowe, promując zdrowy i aktywny tryb życia w każdej formie, zaszczepiając pasję do motoryzacji wśród młodzieży, czy organizując akcje edukacyjne i społeczne zaadresowane dla całych rodzin – mówi Marcin Strojny, Członek Zarządu ORLEN OIL.