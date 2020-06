Na rynku aftermarketowym pojawiła się nowa, letnia opona Yokohama BluEarth-GT AE51. Jest ona stosowana na pierwsze wyposażenie Toyoty Prius, Lexusa ES/IS/EX i Mazdy CX-30/2/3.

Opona jest dostępna w 66 rozmiarach: od 245/35R19 93W do 155/65R14 75H. Została zaprojektowana specjalnie dla sedanów klasy średniej z segmentów C, D i E. Ma asymetryczny wzór bieżnika, a „nacięcia przypominające ostrza japońskich mieczy zapewniają większą sztywność żeber” – napisano w komunikacie prasowym. Ściana boczna i bieżnik mają dwuwarstwową konstrukcję, która zapewne przyczynia się do zmniejszenia nagrzewania opony, a więc tarcia. Producent podaje, że opona ta charakteryzuje się „ponadprzeciętną oszczędnością paliwa przy zachowaniu doskonałej przyczepności na mokrej nawierzchni”. Na unijnej etykiecie, dla rozmiaru 205/40 R18 oszczędność paliwową określono literą C, długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni literą A, a głośność – 71 dB.