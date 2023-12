Zrównoważony rozwój – ekonomiczne wykorzystanie zasobów, efektywne projektowanie procesów i ukierunkowanie na długoterminowy sukces są decydującymi czynnikami gwarantującymi stabilność działalności.

Ponadto utrzymywanie i dalsze rozwijanie wiedzy i umiejętności swoich pracowników wpływa na ciągły postęp i jest fundamentem największych osiągnięć firmy Mercedes-Benz.

W stale rozwijającej się ofercie dla warsztatów niezależnych Mercedes--Benz poprzez program PartsPro i stronę B2B Connect zaprasza do uczestnictwa w procesie rozwoju i wykorzystania potencjału rosnącego parku samochodów Mercedes-Benz w Polsce. Obserwowana w ostatnich latach wzrastająca sprzedaż samochodów przyczyniła się do znacznego wzrostu rynku, szczególnie w najbardziej interesującym segmencie wiekowym pojazdów starszych niż 5 lat, gdzie zakres przeglądów i ewentualnych napraw jest większy niż w samochodach młodszych. Od początku roku 2022 oferta dla niezależnych warsztatów została uzupełniona o nową linię części eksploatacyjnych, przeznaczonych dla samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz Mercedes-Benz oferuje klientom oryginalne części – te same, jakie montowane są podczas produkcji pojazdu, oryginalne części regenerowane fabrycznie – powstające głównie na bazie zużytych w eksploatacji podzespołów, takich jak silnik, skrzynia biegów, amortyzatory, mosty napędowe etc. oraz części StarParts przeznaczone głównie do starszych modeli pojazdów.

Czym dokładnie są części Mercedes-Benz StarParts?

Mercedes-Benz StarParts to linia części do obsługi i naprawy samochodów osobowych marki Mercedes-Benz starszych niż 5 lat, które mają już niższą wartość rynkową. Asortyment przeznaczony jest dla klientów posiadających Klasę A, B, C, E, E coupé, M/GLE, R, S oraz modele GL, GLA, GLK, GLE coupé, CL, CLA, CLK, CLS, SL, SLK i obejmuje następujące części eksploatacyjne: tarcze i klocki hamulcowe, filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowe i automatycznej skrzyni biegów, świece zapłonowe i żarowe, akumulatory i pióra wycieraczek. Asortyment StarParts posiada własną tożsamość: odmienny wygląd opakowania, drukowany na części znak rozpoznawczy, cenę niższą nawet o 25% w stosunku do odpowiednika w częściach montowanych na linii produkcyjnej. Części Mercedes-Benz StarParts są dystrybuowane przez Autoryzowane Serwisy Mercedes-Benz i mogą być zamawiane przez platformę WebParts.

Zaprojektowane specjalnie dla samochodów, które nie są już produkowane, StarParts dopełniają ofertę w branży usług i części razem ze znanymi już oryginalnymi częściami Mercedes-Benz i oryginalnymi częściami regenerowanymi.

StarParts zostały opracowane i przetestowane zgodnie z surowymi normami jakości i bezpieczeństwa Mercedes-Benz.

Zalety Mercedes-Benz StarParts

 Wysoka jakość Mercedes-Benz w atrakcyjnej cenie.

 Te same warunki gwarancji jak dla części montowanych podczas produkcji pojazdu.

 Unifikacja przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych.

 Wysoka dostępność i szeroki asortyment liczący 240 indeksów części.

 Dołączenie do elektronicznego katalogu części Mercedes-Benz.

Dlaczego warto uzupełnić ofertę dla swoich klientów o części StarParts

Zazwyczaj niełatwo jest przewidzieć przyszłe zachowania zakupowe klientów. Trudność polega na tym, że wartość danego przedmiotu jest miarą jego użyteczności, a ta z kolei w przypadku części samochodowych odzwierciedla indywidualnie zgromadzony zasób wiedzy technicznej użytkowników pojazdów. Można przypuszczać, że dopiero na trzecim miejscu w procesie podejmowania decyzji powinna pojawić się cena. Dzieje się tak wtedy, gdy przekazane informacje techniczne oraz oferta części są kompletne, tak aby klient mógł świadomie zgodzić się na dalszy przebieg naprawy lub obsługi oraz na cenę zastosowanych części.

Części Mercedes-Benz StarParts w zakresie użyteczności mają dużo do zaoferowania.

Dzięki fabrycznej weryfikacji parametrów konstrukcyjnych i charakterystyk StarParts wpływają na utrzymanie podstawowych własności pojazdu na wysokim poziomie. Części montowane fabrycznie mogą być teraz wymieniane na części w niższej cenie dostarczane również przez producenta samochodu, ze znakiem firmowym – gwiazdą, co ma znaczący wpływ na utrzymanie wartości rynkowej pojazdu. Klienci i mechanicy, montując części StarParts, mogą zaufać marce Mercedes-Benz, której doświadczenie w dziedzinie konstrukcji pojazdów sięga początków historii motoryzacji. Klienci uzyskują dodatkowe możliwości wyboru przy podejmowaniu decyzji co do rodzaju części zastosowanych w ich pojazdach.

Skontaktuj się ze swoim partnerem, Autoryzowanym Serwisem Mercedes--Benz. Zamów i sprawdź jakość i cenę

części StarParts. Zamówienie możesz również złożyć, używając bezpłatnego katalogu części WebParts od Mercedes-Benz na stronie B2B Connect.

FOTOGRAFIE:

Charakterystyczne opakowanie części StarParts

Wybrany asortyment części StarParts

Dokumentacja techniczna uzupełniona o StarParts