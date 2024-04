Kuny są szczególnie aktywne wiosną – można je jednak skutecznie odstraszyć, stosując odpowiednie produkty

Wiosna to okres godowy kun, co sprawia, że te zwierzęta są szczególnie aktywne i chętne do gryzienia.

Liczba uszkodzeń spowodowanych przez kuny stale rośnie: na przykład w Belgii, jak podaje stowarzyszenie motoryzacyjne VAB, od 2016 roku liczba zgłoszonych incydentów wzrosła trzykrotnie. Jednocześnie rosną też koszty napraw. Na przykład w Niemczech absolutnie rekordowy pod względem szkód wyrządzonych przez kuny był rok 2022, kiedy według informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli wyniosły one 104 mln euro. „Szczególnie ze względu na stale zwiększającą się liczbę szkód istotne jest nie tylko samo ich naprawianie, ale także zapobieganie dalszym szkodom. Klienci warsztatów nie są bowiem zbyt wyrozumiali, kiedy muszą kilka razy płacić za te same kosztowne naprawy” – wyjaśnia Markus Spies, prezes spółki Norbert Schaub GmbH, producenta produktów odstraszających kuny STOP&GO. „Dlatego ważne jest, by oferować właścicielom pojazdów kompleksowe doradztwo w kwestii środków ochronnych, a także odpowiednie produkty”.



Ryzyko uszkodzenia komory silnika przez kuny jest szczególnie duże wiosną, gdyż o tej porze roku te drapieżniki są szczególnie aktywne. „Na wiosnę przypada okres godowy kun, co wywołuje w nich szczególną aktywność i agresję. W poszukiwaniu odpowiedniego schronienia lub aby schować resztki pożywienia często dostają się do komór silników pojazdów, gdzie znaczą swoje terytorium specjalną wydzieliną” – wyjaśnia Niklas Sell, kierownik sprzedaży w STOP&GO. „Tak właśnie powstają szkody – inna kuna wyczuwa konkurenta na swoim terytorium i niszczy pozostawione przez niego ślady zapachowe, czyli komorę silnika”. Dlatego pierwszym krokiem ochrony przed kunami jest usunięcie śladu zapachowego, na przykład za pomocą preparatu do usuwania zapachów marki STOP&GO.

Nowa technologia zatrzaskowa: kiedy płytki stykowe ze stali nierdzewnej zamykają się, sześć trzpieni wwierca się w kabel i tworzy bezpieczne połączenie – szybko, bez użycia narzędzi i z możliwością dowolnego rozszerzania.



Wizyta kuny może szybko przerodzić się w wysokie koszty dla właścicieli pojazdów. Ofiarą drapieżnika często padają takie części jak węże, kable zapłonowe, przewody energetyczne i materiały izolacyjne. Może to się wiązać ze szczególnie wysokimi kosztami w przypadku samochodów elektrycznych. „Naprawy mogą iść w tysiące – nie wliczając kosztów dodatkowych – i często nie są one objęte ubezpieczeniem” – wyjaśnia Markus Spies. Jednak z pomocą odpowiednich produktów można skutecznie odstraszyć kuny. STOP&GO oferuje kompleksową gamę skutecznych produktów do ochrony przed konkretnymi zwierzętami.

Urządzenia ultradźwiękowe imitują ostrzegawcze odgłosy zwierząt i sygnalizują w ten sposób „największe zagrożenie” dla kun – ze względu na wariacje dźwięku nie występuje efekt przyzwyczajenia.

Jednym z klasycznych sposobów ochrony przed kunami jest zastosowanie ultradźwięków, na przykład ultradźwiękowego urządzenia STOP&GO 4B na baterie, które symuluje wydawane przez zwierzęta odgłosy ostrzegawcze lub oznaczające strach. Urządzenie zasilane dwiema bateriami guzikowymi 3 V jest niezależne od zasilania pokładowego i działa do ok. 24 miesięcy. Szczególną skuteczność w ochronie przed kunami wykazały urządzenia łączące ultradźwięki i wysokie napięcie, jak na przykład 8 PLUS-MINUS CLIP. Oprócz technologii ultradźwiękowej urządzenia są wyposażone w sześć podwójnych płytek stykowych ze stali nierdzewnej, które – na zasadzie pastucha elektrycznego – przy dotknięciu powodują nieszkodliwe porażenie prądem. Dzięki wbudowanym czujnikom podłączenie do zacisku 15 nie jest konieczne. Dzięki innowacyjnemu mocowaniu zatrzaskowemu płytki stykowe można zamontować w dowolnym miejscu na kablu bez żmudnego przeciągania – szybko i bez użycia narzędzi, dzięki czemu można je w razie potrzeby rozszerzać – dlatego nadają się również do dużych komór silnika. Oba urządzenia są wodoszczelne zgodnie z normą IP65, a dzięki atestowi GTÜ zapewniają warsztatom i konsumentom niezawodne działanie z 4-letnią gwarancją.



Podczas targów Poznań Motor Show odbywających się w dniach od 4 do 7 kwietnia 2024 r. w hali 5A na stanowisku 13 specjalista od ochrony przed kunami STOP&GO zaprezentuje swoje produkty – od preparatów zapachowych, poprzez zabezpieczenia wysokonapięciowe i ultradźwiękowe, aż po zabezpieczenia mechaniczne. „Z przyjemnością osobiście udzielimy gościom targowym szczegółowych informacji na temat szkód powodowanych przez kuny i skutecznej ochrony przed tymi zwierzętami” – podkreśla Niklas Sell.

Więcej informacji: www.stop-go.pl